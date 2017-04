Hundinuiasupp ja võilillemesi - Tartu botaanikaaias näeb söödavaid umbrohtusid

Täna avati Tartu botaanikaaias näitus “Umbrohi taldrikul”. Külastajad saavad osasid taimi maitsta ja uurida ka retsepte, kuidas umbrohtudest roogi valmistada.

Vanad eestlased tundsid ligi 200 looduses kasvavat söödavat taime. Tänapäevaks oleme korilusel põhinevast eluviisist võõrdunud ja looduslikest toidutaimedest on saanud tülikad umbrohud. Näitusel “Umbrohi taldrikul” on väljas paarkümmend erinevat liiki taimi nii herbaarlehtedena kui ka pottides, mis kõik sobivad toidu valmistamiseks. Lisaks ülevaatele söömiskõlblikest taimedest jagatakse näitusel retsepte, vastata saab viktoriiniküsimustele ning toimuvad degustatsioonid.

Kui kollastest võililleõitest võilillesiirupi või –mee valmistamine oli paarkümmend aastat tagasi küllaltki levinud, siis mõned retseptid on uuema aja nähtus nagu pestod. Näituselt saab näiteks kevadise hundinuiasupi, naadipiruka, vesiheinaborši ja nii mõnegi huvitava retsepti.

“Tegemist on ajas areneva näitusega,” selgitas näituse korraldaja ja botaanikaaia aednik Kristine Fenske. “Nii nagu kevadel tärkab ja areneb loodus, võib ka näitusel taimepottides näha arenevaid ja üha suuremaks kasvavaid taimi. Botaanikaaeda on seega põhjust tulla mitu korda, sest mai lõpus on näitusel sootuks teine nägu kui praegu, ” lisas Fenske.

Näitus “Umbrohi taldrikul” on avatud 17. aprillist 28. maini ning seda saab külastada iga päev kell 10-17. Sissepääs on botaanikaaia piletiga. Botaanikaaia avamaa külastamine on tasuta.

20. aprillil kell 15.00 toimub tasuta ekskursioon näitusel ja kasvuhoonetes. Näituse kuraator Kristine Fenske tutvustab, millised aianurgas kasvavad taimed sobivad kevadel värskesse salatisse.