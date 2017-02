Huntide küttimismaht on praegusel jahihooajal suures osas täidetud, kuna 6. jaanuari seisuga on küttimise piirmahust (116st isendist) tabatud juba 87 hunti.

Lõppenud nädalal kütiti Eestis kokku 9 hunti: Järvamaal 3, Põlvamaal 2, Pärnumaal 1 ja Raplamaal 3. Küttida on Eestis jäänud seega veel 29 isendit, kirjutab Eesti Jahimeeste Selts.

Küttimismaht on täidetud juba Hiiumaal, Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal. Lõppenud nädalal täitus huntide küttimismaht ka Raplamaal.

Nädalavahetusel Raplamaal Kaiu jahindusklubi aladel toimunud hundijaht läks EJSi juhatuse liikme Tiit Tammsaare sõnul hästi. „Lume tulekuga saime hundid kohe kätte“, kommenteeris Tammsaar. Kokku osales hundijahis ligi 80 kütti.

Kohalikud jahimehed tegid esimese luure ning panid ala lippudesse. „Luure on hundijahis väga tähtis ning sel korral oli see väga hästi tehtud“, rääkis Tammsaar ning lisas, et teine hunt jäi juba lippudesse sisse.

EJSi juhatuse liikme sõnul on hunte Raplamaal üsna arvukalt. „Hunte ikka jagub, Kaius on kütitud hooajal 8 hunti ja Rapla-Järvamaa piiril 2 isendit“, selgitas Tammsaar. Lisaks on Raplamaal veel kütitud 4 hunti.

Ühtlasi on ka Järva II piirkonnas (Anna, EPT, Lõõla, Väätsa) hundijaht lõppenud, sest kõik lubatud 6 hunti on kütitud. Järva I piirkonnas on veel küttida 5 hunti.

5. veebruaril küttisid Järva maakonnas Väätsa vallas Lõõla jahipiirkonnas jahimehed kaks hunti, isase ja emase. Hundikütil Oskar Paukkul õnnestus tabada 52 kilogrammi kaalunud isahunt. Oskari sõnul oli see tema 19. kütitud hunt. Teist hundikütti, Kalju Taurust, soosis ka jahiõnn emahundi tabamisega, mis oli tema neljas kütitud hunt.