HÜVASTI: Enn Vetemaa – hambad viskiklaasis leos

Täna lahkus meie seast eelmisel aastal 80. sünni­päeva tähistanud Enn Vetemaa. Taasavaldame sel puhul intervjuu, mis ilmus 22. juunil 2016.

Sünnipäevalaps oli üsna imestunud, et talle veel päris küpses eas luulekirjutamise tuhin peale tuli. Möödunud aasta septembris nägi ilmavalgust ja trükimusta “Hambad viskiklaasis”. Ka helilooming on saanud uue hoo, hiljuti on heliloojaharidusega Vetemaal valminud mitu kontserti. Äsja lõpetas mitmekülgne kultuuritegelane heliteose, mida ta tahaks kuulata iseenda kremeerimisel.