Huvi geenidoonorluse vastu on meeletu, esimese ööpäevaga allkirjastatud ligi 4000 nõusolekut

Alates eilsest kella 11.30st kuni praeguseni on kodulehte geenidoonor.ee pidevalt lugemas korraga kuni 600 inimest ning geenidoonorluse nõusolekuvormi oli täna varahommikuks digiallkirjastanud juba 3600 inimest.

„Lühidalt öeldes on huvi olnud meeletu,“ sõnab Eesti Geenivaramu teabejuht Annely Allik ning lisab, et koormus geenidoonorluse serverile on esimese ööpäeva jooksul olnud äärmiselt suur.

„Eks me seda natuke ka ootasime, sest neid inimesi, kes küsisid, millal jälle ennast geenidoonoriks registreerida saab, oli ikka väga palju.“

Alliku arvates on huvitav see, et kodulehe külastajate voog ei vaibunud ka öösel, isegi siis oli lehel kogu aeg 400 külastaja ümber. „Mõneti veider, et inimesed öösel ei maga,“ muigab ta.

Kui täna kel 11.30 ehk siis avamisest 24 tunni möödumisel kokkuvõte tehakse, on Annely Allikul alust arvata, et tulemuseks kujuneb ligi 4000 allkirjastatud nõusolekuvormi.

Samas, kiiret ei ole ja millestki ilmajäämist pelgama ei pea.

„Nõusolekuvormi pole vaja alla kirjutada kohe täna, seda võib vabalt teha ka hiljem, lausa mitmete päevade pärast alles. Sest vereproovide kogumist alustame ju alles 2. aprillil ning liituda saab kuni aasta lõpuni,“ julgustab Allik. Tema sõnul on 100 000 kogutavat vereanalüüsi piisavalt suur arv, et kõik soovijad võimalust kasutada saaksid.

Kuna kodulehe koormus on praegu tõesti suur ning kõik registreeruda soovijad ei saa aru, kas nende avaldus on kohale jõudnud, siis on Alliku e-postkast ummistunud sadadest e-kirjadest, milles päritakse, kas sooviavaldus ikka läks läbi.

„Kui nõusoleku andmine õnnestus, saabub teile sellesisuline e-kiri. Kui ei õnnestunud, proovige mõne aja pärast uuesti. Ja tõesti, karta, et te 100 000 hulka ei mahu, pole põhjust,“ kinnitab geenivaramu teabejuht.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles eile toimunud pressiüritusel, et riigi toel algatatud geeniandmete kogumine on oluline samm ennetava meditsiini suunas, mis muudab tänapäevast tervishoidu ning võimaldab pakkuda tulevikus meie inimestele paremat ja õigeaegset ravi.

“Eesti peab sihiks seadma, et tulevikus oleks kõigi inimeste geeniandmed geenivaramus ja selle kaudu ka tervise infosüsteemis, et iga kord, kui inimesel on mõni tervisemure ja ta pöördub arsti poole, oleks arstil olemas ka patsiendi geeniandmed, et teda täpsemalt ravida,” lausus Ossinovski.

Geenidoonoriks võivad saada Eesti elanikud alates 18. eluaastast, kes ei ole varem geenivaramuga liitunud ja kellel on Eesti isikukood. Oma nõusoleku projektis osalemiseks saab anda digiallkirjaga ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

Vormi täitmiseks ja allkirjastamiseks tuleb minna leheküljele geenidoonor.ee. Geeniproovi saab suuremates haiglates ja SYNLABi laborites anda alates 2. aprillist.

Proovide kogumine kestab aasta lõpuni või seni, kuni 100 000 uut geeniproovi on koos.