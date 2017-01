1. veebruarist asub Ida prefektuuri juhtima senine kriminaalbüroo juht Tarvo Kruup, praegune Ida prefekt Vallo Koppel siirdub Lõuna prefekti ametisse.

Tarvo Kruup ütles Põhjarannikule, et tunneb uue ameti ees mõningast hirmu, sest tegemist on temale tohutu väljakutsega. “Aga hirmudest aitab üle saada see meeskond, kellega koostöö on ka siiani sujunud. Olen seda meeskonda usaldanud ja usaldan ka edaspidi,” sõnas ta.

Kruubi kinnitusel ei saa ta praegu öelda, et kavatseb prefektuuris läbi viia tohutuid muudatusi − see selgub töö käigus. “Ma ei tea, kas neid on tarvis teha või mitte. Muudatustel muudatuste pärast pole mõtet. Aga kui vaja, siis tuleb neid teha,” rääkis ta.

Lääne-Virumaalt Väike-Maarjast pärit Tarvo Kruup alustas politseiteenistust 2004. aastal Põhja prefektuuris, kus ta töötas kriminaalpolitseinikuna Ida politseiosakonnas ja isikuvastaste kuritegude talituses. Aastatel 2009-2014 töötas Kruup kaitsepolitseiametis ning alates 2014. aasta märtsist juhib Ida prefektuuri kriminaalbürood.