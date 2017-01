Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Lastehaigla on kehtestanud igatalvise gripikarantiini.

Eelmisel aastal suleti haiglad nädal-paar hiljem kui tänavu.

Seoses gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste ulatusliku levikuga palub Ida-Tallinna Keskhaigla 5. jaanuarist haiglaravil viibivaid patsiente mitte külastada. Patsientide külastamine on ajutiselt keelatud kõikides haigla üksustes, et vältida viirushaiguste levikut haiglasse.

Pakkide ja väikesaadetiste toomine patsientidele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla riidehoiutöötaja kätte, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele. Pakid palutakse varustada patsiendi nime ja osakonna nimetusega.

Seoses viirushaiguste sageduse tõusuga on ka Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakond külastajatele suletud alates 2. detsembrist 2016.

Külastuskeeld on Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogiaosakonnas. Viljandi haigla sisekliinikus on külastuskeeld hoopis noroviiruse tõttu ja juba 12. detsembrist.