Ida-Virumaal raiuti lendorava püsielupaigas metsa serva

Metsaraie. Foto on illustratiivne. Foto: Vallo Kruuser

Keskkonnaameti spetsialist tuvastas täna hommikul Roogendiku lendorava püsielupaigas raietegevuse. Pesapuude grupp koos haavapuudega on püsielupaigas alles, kuid raiutud on sihtkaitsevööndis mändi ja kaske, mis on vajalikud liikumiskoridorina.