Täna tegi siseminister valitsuskabinetis vahekokkuvõtte Eesti idapiiri ehitustöödest, plaanide kohaselt investeeritakse sel aastal piiriehitusse üle 22 miljoni euro.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on võetud sihiks ehitada Eestile Euroopa moodsaim riigipiir, mis oleks ühtlasi vääriliseks välispiiriks Euroopa Liidule ja NATOle. “Kavatseme katta kogu piiri tehnilise valvega. Kui aastaid tagasi tõdesime, et piiri valvavad inimesed, keda toetab tehnika, siis mõne aasta pärast tahame öelda, et piiride valvamiseks kasutatakse kaasaegset tehnoloogiat, mida toetab inimene,” sõnas minister.

2016. aastal viidi lõpule piiririba aluste maade hindamine. Tänase seisuga on kokku võõrandatud 68 kinnistut. Projekteerimise käigus selgus, et maastiku eripära ja ehitamise otstarbekuse tõttu tuleb taristu ehitada kohati väljapoole piiririba, mis tähendab, et lõpliku ülevaate võõrandamist vajavatest maadest saab pärast projekti lõppu.

Sel aastal viiakse läbi ehitushange, mille ettevalmistamisel võetakse arvesse spetsiaalselt taristu ja tehnika testimiseks rajatud katselõikudel tehtud testimise tulemusi. “Algselt plaaniti ehitust alustada lõikude kaupa, et hoida kokku aega, kuid maksumaksja raha säästmiseks tehakse üks hange kogu maismaapiiri ehitamiseks,” selgitas Anvelt. Lisaks rajatakse Narva jõe äärde patrullrada ning puhastatakse ja renoveeritakse piiriveekogu – Vaniku tehisjärv.

Tänavu tähistatakse ka kogu Eesti-Vene ajutine kontrolljoon. Maismaale paigaldatakse 555 piiriposti ning Narva jõe äärde 144 piiriposti. Lisaks paigaldatakse kevadel koos veeteede ametiga Narva jõele ning Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvedele ujuvad piiripoid. Lõpetatakse ka maismaapiirile ja piiriveekogudele hoiatusmärkide paigaldamine. Nii piiripoide kui hoiatusmärkide paigaldamine aitab ennetada ebaseaduslikke piiriületusi, mis pannakse toime teadmatusest.

2017. plaanitakse piiriprojektiga seonduvateks töödeks kasutada ligi 22,2 miljonit eurot. Kuna osad tegevused lükkusid edasi, suunati piiriprojekti 2016. aasta eelarvest 16 miljonit eurot valitsuse reservi. Seda summat kasutatakse piiriprojekti 2018. aasta kulude katteks. Kokku läheb idapiiri ehitus maksma umbes 74 miljonit eurot. Piir valmib lõplikult 2019. aastal.