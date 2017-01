Kõige rohkem tunnevad noored vajadust võimaluse järele oma võimeid ja kirge avastada. Seda võimalust tuleb pakkuda ülikoolis – ülikool on koht, kus kogeda maailma ja avastada enda huvid ja võimed.

Jaanuari alguses toimunud TÜ teaduskooli noortefoorumil esines põneva ettekandega Harvardi ülikooli kolmanda aasta arvutiteaduste üliõpilane ja 2012. aasta „Rakett 69” võitja Timothy Henry Charles Tamm. Ta kiitis välisülikoolis õppimist, lõpetades oma esinemise loosungiga: „Igas maailma ülikoolis peaks olema vähemalt kaks eestlast!”

Timothy Tamme sõnul on gümnaasiumi lõpetamine aeg, mil noorel tuleb langetada oma elus esimene suur iseseisev otsus, kirjutab Õpetajate Leht. Seda otsust on välisülikoolis parem teha kui Eestis: kui Eestis saadakse sisse erialale, siis välismaal astutakse ülikooli. Ülikool on koht, kus kogeda maailma ja avastada enda tõelised huvid ja võimed.

Harvardis olevat üliõpilasel esimese pooleteise aasta jooksul piiramatud võimalused proovida ja otsida endale sobivat väljundit. Kui oled omal nahal järele proovinud, saad langetada teadliku ja eelarvamustest sõltumatu valiku.

Timothy avastas otsingute käigus oma kire arvutiteaduste vastu. Eesti ülikoolidele iseloomulikku suurt katkestajate hulka seostab ta asjaoluga, et noored ei tea ülikooli astudes, mis neid tõeliselt huvitab, ning ülikoolid ei võimalda oma õppekavade rangete raamidega seda ka teada saada.

