Igaüks saab nüüd arvutis legendaarse Vana-Narva maketi sisse minna. Proovi kohe!

Maalehe poolt läinud aasta novembris algatatud aktsioon unikaalse Vana-Narva maketi päästmiseks on jõudnud esimese olulise tulemuseni.

Nimelt on nüüdseks 490 hoonest koosnev mälestis digitaalselt kolmemõõtmelisena salvestatud, mis tagab selle säilimise igavesti.

Vaata siit Vana-Narva maketi 3D digisalvestust, kasutades hiirt, et end maketi sisse suumida, erilisi vaatenurki, maju ning nurgataguseid uurida.

Salvestise sünnilugu valgustab täpsemalt Hades Geodeesia OÜ juhatuse liige Tiit Hion.

„2018. aasta novembris jõudis Eesti meediaruumi teave, et Narva raekojas asuva Vana-Narva maketi tulevik on muutunud küsitavaks, kuna Narva linn peab hoones tegema remonttöid. Selleks olnuks vaja makett aga mujale kolida. /... /

Rahvakoosolekul päriti linnavõimudelt aru, miks pole sinnamaani midagi arvestatavat ette võetud maketile uue koha leidmiseks. Arutati võimalusi, kuhu makett majutada ja kus seda eksponeerida. Kohalolnuile sai selgeks, et makett on täiesti unikaalne võimalus Narva identiteedi tugevdamiseks.

Meie firmas Hades Geodeesia on juba mitmeid aastaid investeeritud aega ja vahendeid olemasoleva ruumilise olukorra kaardistamise, modelleerimise ja visualiseerimise kaasaaegsete tehnoloogiate kasutuselevõttu. Kuna sellised tehnoloogiad on meil nüüdseks juba igapäevases kasutuses, siis tekkis mõte, et selle maketi võiks neid kasutades n-ö tuleviku jaoks salvestada.