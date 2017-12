Ameerika Ühendriikide presidendil Donald Trumpil on sünnipäraselt halb Neptuuni seis – Neptuuni kvadraat Merkuuriga. Ta ei lähe Pariisi kliimaleppega kaasa, sest lähtub vaid äri- ja majandushuvidest.

Kuna Eesti peaminister Jüri Ratas on Vähk, siis temagi saab Saturni opositsioone, mis kevadel toovad ka talle raskeid mõtteid. Tuleb probleeme, millele on raske lahendust leida.

Kuna Kersti Kaljulaid on sündinud kukeaastal, oli 2017. aasta talle suures osas soodne. 2018nda kohta seda aga öelda ei saa, sest Saturni ühendus jääb koos Merkuuri ja Päikesega tema peale kogu aasta vältel mõjuma.

Peaminister Jüri Ratasel tuleb kohustusi juurde ja töökoormus suureneb, kuid tänu kiriku abile, kellega hakkab veel paremini läbi saama, tuleb ta toime.