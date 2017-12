IGOR MANG: Veebruaris sõnavahetused, mais rabavad uudised, novembris uued arvamusliidrid

JAANUAR on hea kuu suhtlemiseks, inimesed räägivad palju uuest aastast, oma lootustest ja ootustest.

VEEBRUARI esimesel poolel käib aktiivne sõnavahetus nii parlamentides kui riikidevahelistes suhetes.

MÄRTSIS varjatud tegutsemine jätkub ja võtab lausa müstilise iseloomu.

APRILLIS asub suurim arv planeete kardinaalmärkides.

MAI algus on hea puhkuseks.

JUUNI esimesed seitse päeva on üsna segased.

Ehkki JUULI on puhkuste kuu, näitavad planeedid head aega rahvusvaheliste suhete parandamiseks.

AUGUST tuleb kummaline ja ebaühtlane.

SEPTEMBER tuleb põnev intensiivsete intellektuaalsete diskussioonide poolest.

OKTOOBER on 9. kuupäevani rahulik, inimesed pühendavad end rohkem isikliku elu korraldamisele, perele.

NOVEMBER toob muutuse sotsiaalses, ühiskondlikus sfääris.

DETSEMBRI esimesed kümme päeva on rahutud, kuna toovad välja selle negatiivse, mis toimus kulisside taga.