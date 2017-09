Foto: Anna Aurelia Minev

Kuiva ilma on lähipäevil vähevõitu, kuid pilvise taeva all ja sajuga pole see-eest öökülma karta. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb nädala lõpul selle aja normilähedaseks ja pühapäevast alates isegi veidi kõrgemaks. Ööpäeva norm on praegu 13° lähedal.