Ilm püsib suviselt soe, kuid oodata on hoovihma

Esmaspäeva (24.07) päeval võib Venemaa põhjaalade kohal püsiva madalrõhkkonna mõjul arenevatest pilverünkadest üksikutes kohtades ka hoog vihma tulla.

Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub põhjakaare tuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on 21..23, meretuulega rannikul kuni 18°C.

Teisipäeval (25.07) püsib Venemaa põhjaalade kohal madalrõhkkond ja teisalt suureneb Poola poolt uue madalrõhkkonna surve. Samal ajal on Skandinaavias ülekaalus Norra merel oleva kõrgrõhkkonna mõju. Öösel on meil väikeses ülekaalus kõrgrõhkkond. Pilvi on hõredalt ja suuremat sadu ei tule. Hommikuks lisandub niiskust ja hoovihma võimalus suureneb. Päeval sajab mõnes kohas hoovihma, aga kõikjale sajuhood kindlasti ei jõua. Tuul pöördub kirdesse, kiiruseks 3-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 18..21 ja kuhu sadu ei jõua, seal tõuseb 24°C-ni.

Kolmapäeva (26.07.) öö tuleb taas selgem, sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur on 9..14°C. Päeval liigub madalrõhkkond Leedu kohale ja selle põhjaserva mõjul tekib meil pilverünki, mis võivad anda vaid üksiku vihmahoo. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-10 m/s. Õhutemperatuur on 20..23°C, päikeselisemates paikades võib kraad-kaks kõrgemale tõusta.

Neljapäeval (27.07.) liigub madalrõhkkond aeglaselt edasi põhja poole ja nõrgeneb. Öö on selgem ja sajuta. Puhub nõrk kirdetuul. Õhutemperatuur on 11..16°C. Päeva peale areneb jõudsalt pilverünki, millest pärastlõunal ja õhtul laialdaselt hoovihma sajab, on võimalik äike. Tuul nõrgeneb ja puhub idakaarest. Õhutemperatuur on 22..25°C, meremõjuga rannikul on jahedam.

Reedel (28.07.) jääb madalrõhkkond Balti riikide kohal ja hääbub. Kuid hoovihma sajab ikka laialdaselt, sest üle Skandinaavia laieneb ulatuslikum madalrõhuala ning lisab niiskust. Tuul on öösel nõrk, päeval pöördub lõunasse ja edelasse ning õhtu poole tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 13..17, päeval 18..23°C.

Laupäeval (29.07.) liigub madalrõhkkond piki Skandinaaviat edasi kirde suunas, aga selle serv riivab ikka Läänemere ümbrust. Öösel on sajuhooge harvem, päeval laialdasemalt. Puhub edelatuul 3-7 m/s, päeval 5-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 18..22°C.

Pühapäeval (30.07.) on ülekaalus lõunapoolse kõrgrõhkkonna mõju. Öö on enamasti sajuta. Tuul puhub edelast 5-10 m/s. Õhutemperatuur on 10..14, rannikul kuni 16°C. Päev tuleb mõne üksiku vihmahooga. Kuid õhtul võib Läänemerelt lähenev madalrõhulohk Lääne-Eestisse tihedama vihmasaju tuua. Edela- ja lõunatuul tugevneb saartel ja läänerannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 21..24°C, meremõjuga rannikul on veidi jahedam.

Allikas: Riigi Ilmateenistus