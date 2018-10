Ilmakeskuste talveprognoos: pehmed ilmad tulevad koos tormidega Marko Kaasik atmosfäärifüüsik RUS

Foto: Karin Kaljuläte

Viimaste aastate soojarekordite sadu, millele tänavune oktoobrikuu rohkesti lisa andis, ei ole soojenevas kliimas enam midagi imelikku. Soojenemine on eriti ilmne Arktikas, kus selle sajandi keskmised temperatuurid on juba selgelt erinevad varasemast, kuid ka Põhja-Euroopa on soojenemise esirinnas.