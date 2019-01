ILMAPROGNOOS | Nädala märksõnaks on sadu - lumi, lörts ja vihm

Pärastlõunal saab Lääne-Eestis sadu läbi ja pilved lühikeseks ajaks hõrenevad. Läänekaare tuul ulatub sisemaal puhanguti 12, rannikul 16 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2..+3, Viljandi-Narva joonest ida pool ennelõunal alla -5°C, pärastlõunal tõuseb sealgi. Jäiteoht on suur!

Teisipäeval (8.01) liigub järgmine madalrõhkkond Põhjamerelt Läänemere kohale ja selle serv laieneb üle idaranniku. Juba keskööks jõuavad sajupilved saartele ja sadu tuleb alla vihmana, pärast keskööd laieneb sadu lume ja lörtsina üle Mandri-Eesti, lääneservas tuleb sekka ka vihma. Päeval sajab aeg-ajalt lund ja lörtsi, saartel sekka ka vihma. Pärastlõunal on Kagu-Eestis saju võimalus väiksem. Tuul pöördub öösel lõunasse ja kagusse ning tugevneb uuesti sisemaal puhanguti 12, rannikul 16 m/s. Õhutemperatuur on Lääne- ja Loode-Eestis -1..+3, sisemaal 0..-5°C. Libeduseoht on suur!

Kolmapäeval (9.01) liigub madalrõhkkond Poola poole ja ulatub vööndina üle Läänemere. Samal ajal tugevneb Skandinaavia ja Venemaa kohal kõrgrõhkkonna mõju. Eesti jääb mitme rõhuala piirimaile. Vahetevahel sajab veidi lund, saartel sekka ka lörtsi. Lõunakaare tuul on öö hakul veel tugev, siis rahuneb ning on päeval nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, idapoolsetes maakondades langeb alla -10°C, päeval märkimisväärselt ei tõuse.

Neljapäeval (10.01) on veidi tugevam kõrgema rõhuga vöönd ja ilm on suurema sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk, päeval tugevneb lõuna- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, Viljandi-Rakvere joonest ida pool -10..-15°C, päeval -2..-7, Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres -8..-13°C.