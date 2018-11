ILMAPROGNOOS | Talve sel nädalal siiski ei tule

Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, vaid põhjarannikul võib olla puhanguid 12 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval -1..+4°C.

Neljapäeval (22.11) muutub Loode-Venemaalt madalrõhkkonna surve suuremaks. Kõrgrõhuvöönd taandub küll Läänemere lõunavete poole, kuid ulatub servaga siiski Eestini. Ilm on sajuta, aga jätkuvalt pilvine. Lääne- ja loodetuul muutub tugevamaks, ulatub põhjarannikul puhanguti 15 m/s, päeva peale veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, meretuulega rannikul kuni +3, päeval +1..+5°C.

Reede (23.11) öö tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ja võrdlemisi nõrga läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on -2..+3°C. Päeval jõuab Koola poolsaarele uus ja märksa aktiivsem madalrõhkkond ning selle lohk laieneb Eesti poole. Kohati sajab lörtsi ja vihma. Edela- ja läänetuul tugevneb, puhanguid on 15 m/s, õhtul pöördub põhjarannikul loodesse. Õhutemperatuur on 0..+5°C.

Laupäeval (24.11.) jääb ülekaalu Loode-Venemaal valitseva madalrõhkkonna serv. Püsib lörtsi- ja vihmahoogude võimalus. Tuul puhub öösel valdavalt läänest ja loodest ning on tugev, päeval pöördub kõikjal loodesse ja põhja ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval +1..+4°C.

Pühapäeva (25.11.) öösel on üürikeseks mõjusam väike kõrgrõhuhari ja tuul rahuneb. Päeval suureneb loode poolt madalrõhkkonna surve ning lääne- ja loodetuul tugevneb. Taevas on kohati selgemaid laike, kuid üksikud nõrgad sajuhood siiski välistatud pole. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 0..-6, meretuulega rannikul kuni +2, päeval -1..+4°C.

Esmaspäeval (26.11.) jääme Loode-Venemaal oleva madalrõhkkonna mõjusfääri. Siin-seal sajab vihma ja lörtsi, sisemaal sekka ka lund. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, põhjarannikul on tugevam ning puhub loodest. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 0..-4, rannikul kuni +4, päeval -1..+4°C.