Ilmataat on ebaõiglane: osa Eestist sai eile korralikult kastetud, osa jäi ikka kuivale

Eilsete hoovihmadega sadas kõige rohkem vett maha Valgas, seevastu vaid kaste eest tuli seda Vilsandil.

Kauaoodatud sadu jagunes Eestimaal vägagi ebaühtlaselt. Nagu hoovihmadele ikka kombeks.

Põuale ja tuleohule sai enim leevendust Valga, kus ilmateenistuse ööpäeva andmed näitasid sajuhulgaks 15 millimeetrit. Üle ühe sentimeetri sadas veel Kuusikul, Viljandis ja Heltermaal, vastavalt 12,6 mm, siis 12,0 mm ja 10,4 mm.

Arvestatava koguse vett said kaela veel Võru (9,8 mm), Tartu (7,5 mm), Mustvee (5,7 mm), Jõgeva (5,1 mm) ja Ruhnu (5,0 mm).

Kõige napima vihmaga pidi leppima Vilsandi, kõigest 0,3 mm. Peaaegu kuivaks jäid samuti 0,4 mm koguse saanud Narva ja Pakri ning 0,8 mm fikseeritI Roomassaares. Ühe ja kahe millimeetri vahele jäi sajuhulk Jõhvis, Ristnas, Tallinn-Harkus ja Türil.

Pärast eilseid sadusid pole enam tuleohtu ka Valga ja Viljandi kandis, Kuusiku ümbruses on see väike. Mitmelgi pool langes ka ilmateenistuse arvutatud tuleohuindeks, Tartumaal on see täna hommikul 9713, eile oli 11 703, kuid ka praegune indeks näitab Tartumaale endistviisi äärmiselt suurt tuleohtu.

Vähe vihma saanud Ida- ja Lääne-Virumaal aga kasvas äärmiselt suur tuleoht eilsega võrreldes veelgi.

Ilmateenistuse tänase prognoosi kohaselt on meie ilm vähemalt pühapäeva õhtuni enamasti sajuta. Üksnes reedel ja pühapäeval on kohati võimalik hoovihm.