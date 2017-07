Ilmataat pani peolapsed taas proovile

Juunikuu oli nagu paaril viimaselgi aastal – jahe. Meeldejäävaks muutis selle aga viimane päev.

Maailma üks tuntumaid filmilõike 1952. aasta linateoses “Singin’ in the rain” näitab, kuidas Gene Kelly kepsleb lauldes paksus vihmas. Reedel mõtlesin endamisi, et kui jäädvustatakse meie tänavune noorte tantsupidu, võiks selle nimeks, kas või ingliskeelse alapealkirjana olla “Dancing in the rain”. Kuigi vihmas tantsimine ja laulmine on siitkandi inimestele päris tavaline asi.