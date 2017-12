ILMATARGAD vs. SÜNOPTIKUD | Kas jõulupühad tulevad vihma või lumega?

Oktoobri lõpul olid Maalehe ilmatargad harvaesineval üksmeelel, väites, et jõulud tulevad tänavu lumised. Seda kinnitavad nad nüüdki, nädal enne pühi.

„18. detsembril luuakse noorkuu ja tavaliselt on loodus siis ikka ilmamuutusega hakkama saanud,“ viitab võimalikule lumisele pühade algusele Raplamaal elav ja sealsete loodusmärkide järgi ilma ennustav Arvo Saidla.

Lootust lumele annavad tema sõnul ka valge tutiga polaartihased, kes nüüd kusagilt ei-tea-kust välja on ilmunud. „Mingi ilmamuutus võrreldes praegusega tuleb kindlasti,“ kinnitab metsavanana tuntud mees.

Mingisugune lumekirme on ju praegugi mõnel pool maas, Lõuna-Eestis rohkem, lääne ja põhja pool vähem, kuid suuremad lumepilved on Eestimaast siiski kaarega mööda käinud. „Näed, Euroopas lennukid seisavad lumesaju tõttu, aga meil on maa ikka veel üsna must,“ osutab Saidla taevataadi kitsidusele.

Enno Kalde Võrumaalt ütleb nii: „Minu arvestuste järgi neil, kes valgeid jõulupühi ennustavad, läheb asi paika. Ütlesin seda juba oktoobris. Ja täna palju ei tagane, jään ikka selle peale, et tulevad lumised pühad.“

Küll aga peab Kalde vajalikuks märkida, et Eestimaale omane jõulusula ei jää ka tänavu tulemata. „Viimasel jõulupühal see jõuab ja jääb pidama, ka pärast uut aastat. Jaanuar tulebki selline tuleb-läheb kuu, kui lumest rääkida,“ ennustab ta.

Kuid need, kes suusatada ihkavad, ei pea kurvastama. Veebruaris-märtsis saab suusasporti harrastada küll ja veel. „Talv on pikk, praegu on ju kalendri järgi alles sügis,“ viitab Enno Kalde saabuvale pööripäeval ning ütleb lõpetuseks, et kui muidu on Eestimaa väike, siis ilma seiskohalt suur – igasse nurka jagub erinevat ilma.

Riigi ilmateenistuse kuuprognoosi kohaselt on detsember muutliku ilmaga. Sulailm vaheldub lühikeste külmemate perioodidega, püsivat lumikatet tõenäoliselt ei teki. Kuu esimene pool on sajusem, teine pool kuivem (sajunorm 38..70 mm). Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normilähedane või normist kõrgem (norm -3,8..+1,1°C).

Kuu teisel poolel saavad suurema osakaalu kõrgrõhkkonnad, mis laienevad Eesti kohale kas Venemaalt või Skandinaavia poolt. Samas võib jääkatteta Läänemere kohal aeg-ajalt tekkida mõni väiksem madalrõhkkond, mis ka mandrile lund puistab. Õhutemperatuurifoon on madalam ja valdavalt miinuspoolel, mõnel ööl võib sisemaal langeda alla -10°C.

Kuu lõpupäevil taastub tõenäoliselt läänevool Atlandilt ja läheb sulale.

Järgmise nädala täpsema prognoosi kohaselt tuleb esmaspäev (18.12.) tõusva õhurõhu foonil põhiliselt sajuta. Öö tuleb nõrga läänekaare tuulega, päeval muutub edelatuul tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel -1..-7, rannikul veidi üle 0°C, päeval 0..-3, saartel ja läänerannikul kuni +3°C.

Teisipäeva (19.12.) öösel tekib Soome rannavete kohal väike osatsüklon ja liigub päeva jooksul itta. Kaasaliikuv pilveala suurt sadu ei too, kuid sisemaale lisab veidi lund ning saartele ja rannikule pisut lörtsi ja vihma. Tuul on mõõdukas ning puhub läänekaarest, põhjarannikul üürikeseks ka põhjakaarest. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0..-5°C-ni, saartel ja läänerannikul on kuni +2°C, päeval on -2..+3°C.

Kolmapäeval (20.12.) liigub aktiivne tsüklon Grööni merelt Barentsi mere poole ja selle lõunaserv laieneb Läänemere ümbrusse. Öösel sajab kohati lund, lörtsi ja vihma. Päeval jõuab laialdasem lörtsi- ja vihmasadu. Suureneb jäiteoht! Tuul paisub tugevaks ja puhub edelast, õhtul pöördub loodesse. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -1..+3, ida pool 0..-3°C, päeval tõuseb 0..+5°C-ni.

Neljapäeval (21.12.) liigub üle lauge kõrgrõhuhari ja sajuhooge on harvem. Tuul öö hakul nõrgeneb ja puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on sisemaal 0..-3, rannikul kuni +2°C. Päeval läheneb tugevas läänevoolus uus madalrõhulohk, kuid selle lörtsi- ja vihmasadu võib alles õhtul jõuda. Edelatuul paisub uuesti tugevaks. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis +1..+4°C-ni, ida pool on 0..-1°C.

Reede (22.12.) öösel liigub madalrõhulohk ühes lörtsi- ja vihmasajuga üle Eesti. Tuul on tugev ning pöördub edelast loodesse. Õhutemperatuur on -2..+2°C. Päevaks tihedam sadu eemaldub ja on üksikuid lörtsihooge. Puhub võrdlemisi tugev loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on -1..+3°C.

Vene ilmaportaal gismeteo.ru, mis veel nädal tagasi lubas Eestisse karget ja lumist jõuluilma, on teinud kannapöörde, ennustades nüüd pühadeks plusskraade ja vihma. Miinuspoolele kaldub õhutemperatuur alles 26. detsembrist.