Põrna paksendid ehk paksemad kohad näitavad külmemaid perioode, laiemad kohad suuremaid lumesadusid. Nii ütles põrn talle ette, et detsember läheb talvisemaks kuu keskpaigas, siis sajab ka niiöelda jõululumi maha. See jääbki kevadeni maha.

„Tean, et paljud põrnasõltlased vaidlevad mulle vastu, väites, et põrn lumeasjandust ei näita, kuid olen oma praktikas saanud kinnitust, et kus ta laiem on, enamvähem sel ajal tuleb lund ka,” kinnitab Saidla.