Ilmatark: mai teisel poolel läheb soojaks

Foto: Leili Mihkelson

Ilmatark Margus Arge sõnul oli aprill justkui järeltalv. “Ma kartsin seda ette, et ilm teeb talve tagasi,” ütles ta. “Arvasin, et lund tuleb kuu esimeses pooles, aga et see talvine aeg nihkus kuu keskele ja lõpu poole, oli üllatus.”