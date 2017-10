ILMATARKADE MURE | Seapõrna on üha tülikam hankida

Ilmaennustaja Arvo Saidla seapõrnaga. Foto: Raivo Tasso

​​​​​​​​​​​​​​Ilmatargad on kurtnud, et metssigu on väheks jäänud ja põrnade hankimine talve ennustamiseks keerukaks läinud. Kuna ka sigade katk on liikvel, siis kas jahimehed tohivadki ilmatarku seapõrnadega varustada?