Ilmateadlane: jaanipäeval tuleb sooja napilt üle kümne kraadi, sajab hoovihma

Juuni on ainus kuu, mil on suurenenud lumesadude võimalus, rääkis ilmateadlane. Näiteks 16. juunil 2014. aastal sadas Lääne-Virumaal lund.

Vikerraadio Huvitaja saates rääkis ilmateadlane Jüri Kamenik, et praeguse prognoosi kohaselt tuleb jaanipäev üsna külm, oodata on ka hoovihma ning lisas, et juuni pole ka suures plaanis puhkuseks parim kuu.

Saatejuht Krista Taim uuris Jüri Kamenikult, mida toob jaanipäev ning kuulis vastuseks, et pärast mõningast soojenemist ja väiekst vihma tuleb praeguse prognoosi kohaselt 24. juunil üsna jahe ilm, sooja tuleb 12 kraadi ning sadada võib hoovihma. Kameniku sõnul ei ole see küll päris kindel, kuid soojalainet ei paista hetkel kuskilt ning pigem jääb ilm jahedaks.

Klimatoloogiliselt hinnates on Kameniku sõnul jaanipäevadel ajaloos olnud Eestis ilusaid ilmu väga napilt jahedatest ja vihmastest rohkem, kuid ilmselt on just päikselised päevad inimestele paremini meelde jäänud ja tekitanud tunde, et jaanipäeval peaks olema tore suveilm.

Küsimusele, kas juuni on puhkuseks Eestis hea kuu, vastas Kamenik, et tema meelest mitte.

„Klimatoloogilised analüüsid näitavad, et kuude lõikes on juuni ainsana muutunud külmemaks,“ märkis ta. „Sajuseid ja pilviseid ilmu on rohkem või on lihtsalt jahe. Parem oleks võtta puhkust mais, sest vaatlused näitavad, et pigem on mais mõned kuumad päevad, kui juunis.“

Samuti on juuni ainus kuu, mil on suurenenud lumesadude võimalus.

Tõeline suvekuu on Kameniku sõnul Eestis juuli, samuti augusti algus, hiljem muutuvad ilmad üsna ettearvamatuks.

Juuni jaheduse põhjuseks on muutused üldises õhuringluses. „Kui õhumassid tulevad põhja poolt, siis juuni on veel aeg, kui õhk pole põhjalaiustel soojenenud,“ selgitas Kamenik.

Nii on loogiline, et kui õhk liigub põhjast lõunassse, jõuab ka jahe soojenemata õhumass polaaraladelt meile kohale. Viimastel aastatel näibki tema sõnul olevat õhumasside põhjast lõunasse tsirkuleerimist rohkem.