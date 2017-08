Ilmateadlane: soe suvi on nüüdseks läbi

Tormipilved Foto: Mikk Mihkel Vaabel

"Nii nagu 2004. kui 2012. a, jõudis seegi kord kätte südasuvi juuli lõpus. Südasuvi on aeg, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur on üle 15 °C või päevamaksimumid vähemalt 25 °C (eluslooduses aga hakkab kuulda olema ritsikate siristamist) – viimasel paaril nädalal on mõlemat olnud küllaldaselt," leiab loodusteaduste doktorant Jüri Kamenik.