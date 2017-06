Ilmateenistus hoiatab vihma, äikese ja tugeva tuule eest

Ilmateenistuse andmetel jõuab täna pärastlõunal Lõuna-Eestisse vihmasadu, sadu on kohati tugev ja on äikest, millega võivad kaasneda tugevad tuulepuhangud. Kirdetuule puhangud ulatuvad 15, rannikul 20 m/s.Õhtul levib sadu edasi põhja poole.

Öösel liigub vihmasadu üle Eesti, sajuhood võivad tugevad olla ja äikeseoht on suur.

Vastu hommikut lõunapoolsetest maakondadest laussadu eemaldub ja vihmahoogude vahele tekib pikemaid pause. Ida- ja kirdetuul ulatub puhanguti 15, Soome lahe ääres 20 m/s. Õhutemperatuur on 11..16°C. Päeval sajab hoovihma ja on äikest, kohati on tugevaid sajuhooge. Puhub ikka tugev ida- ja kirdetuul, vaid sisemaal jääb pärastlõunal tuul nõrgemaks. Õhutemperatuur on 14..15°C-st Põhja-Eestis ja sajupilvede all kuni 20..22°C-ni Lõuna-Eestis.

Laupäeval jääb madalrõhkkond Läänemere äärde tiirlema ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi. Öö on vihmane, hommikuks saab tihedam sadu läbi. Päeval sajab kord siin, kord seal hoovihma, aga sajuhoogude vahel teeb pikemaid pause. Tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde, vaid põhjarannikul puhub lõunani tugev kirdetuul, öösel on puhanguid 17, ennelõunal 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval suuremal osal 17..22, kuid Eesti põhjaserv jääb sooja ja jaheduse piirialale, kus temperatuur võib olla vaid kuni 14°C, soojema õhumassi veidi põhja poole kandudes aga tõusta keskpäevaks 16..18°C-ni.

Pühapäeval püsib madalrõhkkond Läänemere piirkonnas ja nõrgeneb. Samal ajal nihkub Soome laheni põhjapoolse kõrgrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail on öösel ja ennelõunal vihmahooge hõredalt, pärastlõunal aga areneb jõuliselt rünksajupilvi. Vihmahooge on laialdaselt, võib olla äikest ja siis on sajuhood tugevad. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..14, päeval 17..22°C.