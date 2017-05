Ilmateenistus: kevadiselt soe ilm saabub Eestisse reedel

Teisipäevaks (16.05.) vahetub õhumass üürikeseks jahedama vastu.

Tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul taevas selgineb ja ilm on sajuta. Selge ööga langeb õhutemperatuur -1..+3, rannikul kuni +5°C-ni, päikeselisel päeval tõuseb 10..15°C-ni, Virumaal, põhjarannikul ja ka Peipsi ääres jääb kraad kuni kolm alla 10°C piiri.

Kolmapäeva (17.05.) öö on enamasti selge, kuiv ja rahulik. Õhutemperatuur on -1..+3, rannikul kuni +6°C. Päeval suundub kõrgrõhkkond Venemaa poole ja Skandinaaviast läheneb soojema õhuga madalrõhulohk ning järk-järgult lisandub pilvi, aga ilm on veel sajuta. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest ja Lääne-Eesti rannikualadel veidi tugevneb. Õhutemperatuur on 13..16, lõunakaare tuulele avatud rannikul kuni 10°C-ni.

Neljapäeval (18.05.) püsib kõrgrõhkkonna ülekaal, kuid selle serva mööda serva mööda edelavoolus liikuvaist sooja ja niiskema õhumassiga seotud pilvedest sajab siin-seal nõrka vihma. Tuul jääb nõrgaks ning puhub öösel lõunakaarest, päeval on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 6..10, päeval 12..17, rannikul ja ka sajupilvede all langeb 10°C lähedale.

Reedel (19.05.) püsib Eesti kohal kõrgrõhkkonna serv ühes sooja õhumassiga. Kohati võib hoovihma sadada. Lõunakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 7..11, päeval 16..20, meremõjuga rannikul 10°C ümber.

Laupäeval (20.05.) koondub kõrgrõhkkond Läänemere kohale ning hajutab pilved ja hoiab ilma sajuta. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 15..20, meremõjuga rannikul 10°C ümber.

Pühapäeval (21.05.) kõrgrõhkkonna mõju väheneb ja riivav madalrõhulohk lisab niiskust ning võib kohatisi sajuhooge põhjustada. Tuul pöördub põhjakaarde. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 16..21, põhjarannikul võib alla 15°C jääda.

Allikas: Riigi Ilmateenistus