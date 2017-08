Ilmavaatlejate kokkusaamisest

Kui ilm on tavaline, ei pöörata talle erilist tähelepanu. Meedia-uurijad on siiski täheldanud, et suurima vaadatavusega on televisioonis just ilmateated ja äkk-uudised (breaking news). Niipea aga, kui me argielu vapustavad erakordsed ilmanähtused, tekib rahval eriline huvi ka ilmaasjade vastu. Kui veel teatatakse, et saabuv talv on sajandi külmim või kohe-kohe saabub laastav piksemaru, on ilmateenistuse server kohe umbes.