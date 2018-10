Ilmunud on sügisene Targu Talita ajakiri

Õhtud on nüüdseks pikad ja pimedad ning see on aeg, mis eriti sobib neile, kellele meeldib kodus midagi oma kätega meisterdada või köögis uute retseptidega eksperimenteerida. Just neile mõeldes olemegi kõige mahukama osa ajakirjast pühendanud käsitöö ja meisterdamise ideedele.

Uus pits kardinale, romantiline kohvikannusoojendaja või pajalapid on just see väike näputöö, mis muudab sügisõhtu sisukaks. Et ilmad jahenevad, kuluvad soojad sokid-mütsid nüüd kindlasti ära. Ja kui need on enda tehtud, siis neil veel eriline väärtus.

Sügis seostub enamasti moosilõhnade, õunamahla ja kõrvitsasalatiga. Anname nõu, kuidas hilistest õuntest siidrit ja kõrvitsatest suppi, praadi ning magustoite teha.

Muidugi ei ole ka aias toimetused lõppenud. Kuidas säilitada hiliseid tomateid, pidada ületalve potiroosi või mida hilissügisel veel aias tuleks ära teha, saab samuti ajakirjast lugeda.

Nüüd on aeg nautida looduse sügisest värvidemängu. Osa sellest oleme püüdnud tuua ka oma ajakirja kaante vahele, et lugejatele inspiratsiooni anda.