Imbi Paju: Vana-Narva maketi hävitamine on poliitiline otsus, see tähendab mälu hävitamist!

See oli pikki aastaid raekojas välja pandud, Fedor ehitas seda samas edasi. Täie õigusega sai Fedor presidendilt teenetemärgi. Ja tema tegu on seda igati väärt. Vanalinna maketist sai Kreenholmi ja promenaadi järel ning linnuse ja kolledžihoone ees linna kolmas vaatamisväärsus.

Nüüd on makett ohus, see on halb uudis.

Fedor pakib selle lähiajal kastidesse ja see viiakse kuhugi, igal juhul mitte inimeste silma alla. Autor ise kardab, et maketi hävitavad hiired, mind hirmutab niiskus ja temperatuuri kõikumine.

Narva linnavõim on aastaid rääkinud maketile uue kodu leidmisest. Nüüd on vaja lõpuks asuda tegudele: on kaks lahendust, paigutada makett Aleksandri kirikusse või ehitada vanalinna muuseumiks täna ilma katuseta ohvitseride kasiino Vestervalli tänaval. Igal juhul nõuab see linna, riigi ja objektide omanike koostööd. Lahendus ei paista kuigi keeruline, tuleb eelkõige tahta.

***

Imbi Paju: hävitades maketi, hävitame mälu

Imbi Paju on kirjanik, ajakirjanik, filmide autor, Võtikvere raamatuküla asutaja ja perenaine.

Me ei saa võtta tõsiselt Narva kui Euroopa kultuuripealinna projekti, kui me ei austa Fedor Shantyni haruldast mälu ja kultuuritegu, millele meie kultuuriline eneseteadvus toetub.

Narva ajalugu ei alga sellega kui nõukogude armee selle linna okupeeris!

Fedor Shantsyn on võtnud vastutuse ja näitab, millisele rikkale kultuuripärandile selle linna ajalugu toetub ja tema makett peaks olema aukohal selles linnas. Muidu me ei saa võtta tõsiselt nende inimeste tegevust, kes teevad hetkel Narvas kärjääri.

Selle maketi hävitamine on poliitiline otsus, see tähendab ka mälu hävitamist. Inimesed, kes on sellega seotud peavad vastutama!

***

Kristina Kallas: vajame enam ühiskondlikku survet

Kristina Kallas on TÜ Narva Kolledži direktor, kes hiljaaegu valiti erakonna Eesti 200 juhiks.



Ma ei tea põhjuseid, miks Narva linn ei ole suutnud sellele maketile uut kohta leida.

Narva kolledž on juba ammu mõelnud maketi enda juurde võtmisest, kuid see kahjuks ei mahu meile keldri galeriiruumidesse.

Loe veel

Minu arust on vaja siin suurt ühiskondliku survet, et linn selle probleemi lahendaks ja ei jätaks nii, nagu praegu on.

Ei tohi lasta tekkida olukorral, kus linn saab öelda, et me otsisime, aga sobilikke ruume ei leidnud ja nüüd siis on nii... Tuleb linna survestada nii kaua kuni on leitud lahendus (ja lahendus ei ole see, et pakitakse kokku lattu)!

***

Kultuuriministeerium: ohjad on Narva käes

Vastuse lähetas kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Kai-Ines Nelson.

Vana-Narva maketi eksponeerimiseks kohase paiga leidmisel on juhtroll kindlasti Narva linnal, kuna Narva on maketi eksponeerimiseks kõige kõnekam ja mõjusam asukoht. Narva linn on teadaolevalt otsinud erinevaid võimalusi maketi paigutamiseks, kuid senini pole maketi omanikuga ühist keelt paraku leitud.

Kultuuriministeerium on valmis linna eestvedamisel kaasa mõtlema optimaalse lahenduse leidmiseks maketi paigutamisel.

Kui Narva linn leiab sobiliku võimaluse oma linna ajalugu tutvustada, oleks makett kindlasti üks väärtuslikumaid esemeid selles ekspositsioonis. Lahenduse leidmise teeb keeruliseks asjaolu, et makett vajab eksponeerimiseks väga suurt ruumi.

Ühe variandina on kaalutud Narva Muuseumi. Narva Muuseumi nõukogus on ka maketi teemat arutatud, aga nii suurt ruumi muuseumis maketi eksponeerimiseks ei leidu ning temaatiliselt tegeleb linnus eelkõige linnuse ajaloo ja militaarajalooga laiemalt.

Erinevate lahenduste leidmisel oleks kindlasti põhjust mõelda nutikate digilahenduste kaasamisele.

Taaskord, ministeerium on valmis lahenduse leidmiseks kaasa mõtlema, kuid juhtroll on selles küsimuses kindlasti Narva linnal.

***

Muinsuskaitseamet: me ei saa sekkuda

Vastuse saatis Muinsuskaitseameti avalike suhete nõunik Eve Rand.

Kindlasti on Vana-Narva makett tore algatus ja väärib eksponeerimist.

Muinsuskaitseamet tunnustas 2012. aastal Fedor Shantsynit omalt poolt selle maketi loomise eest.

Siinkohal on siiski tegu kohaliku omavalituse pädevuses oleva küsimusega, mille lahendamisse ei ole meil voli sekkuda.

***

Eesti Rahva Muuseum: me ei ole riiklik puhver kohaliku saamatuse leevendamiseks