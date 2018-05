Indrek Toome Arnold Rüütlist: Ega ta nüüd taganeja tüüp küll ei ole!

Indrek Toome, kes on Arnold Rüütel Eesti ajaloos?

“Ei ole kahtlust, et Arnold Rüütlil on tähelepanuväärne koht Eesti ajaloos läbi aegade. Need 90 aastat on ikka ääretult rikas aeg olnud, väga erinevate sündmustega. Ta ei ole olnud kõrvalseisja, vaid alati sündmustega ühel või teisel moel seotud — kas aktiivselt või väga aktiivselt.

Selline on olnud tema eluhoiak, mille ta nähtavasti sai sealt Saaremaalt, suhteliselt raskest ajast ja poisipõlvest kaasa. Ta tahtis olla oma elus edasijõudja, tahtis olla aktiivselt sekkuja.

Tagantjärgi vaadates, Arnold Rüütel pole olnud radikaal, kes pidi pidevalt olema sündmuste eesliinil. Ta oli heas mõttes poliitik juba väiksest peast. Ta otsis kompromisse. Nõukogude aja Eestis ta elas ja toimetas vastavalt nendele võimalustele, mida olud andsid.

Võn kinnitada aastakümnete ühise tegutsemise põhjal, et ma ei mäleta phtegi juhtumit, et ta oleks püüdnud kellelegi halba teha või oma otsusega rikkuda inimese elu. On hämmastav, et teda on saatnud läbi aastakümnete väga erinevate inimeste usaldus.

Kahtlemata on see seotud ka tema karismaga — ta on tore, sümpaatne härrasmees.Nädal tagasi hämmastas mind seik, kui kohtusin ühe venelannaga, kes mind ravitseb. Kui ta kuulis, et ma tulen Arnold Rüütli juubelikonverentsile, siis ta ütles: “Palun tervita teda minu poolt ka, ta on väga tore mees.”