Infosulg ajas praamireisijad vihale, vasikad jäid mandrile viimata

Eile hommikul katkes parvlaev Leigri rikke tõttu ühendus Hiiumaa ja mandri vahel. Reisijatele valmistas kõige rohkem meelehärmi teadmatus.

“Jõudsime enne kella kaheksat sadamasse. Vaatasime enne kodust lahkumist ka veebist praamiliikluse infot ja ei leidnud midagi selle kohta, et praamiliiklus on häiritud,” rääkis nädalavahetusel Hiiumaa suvekodu külastanud Lauri Hiiu Lehele. Ta lisas, et kui oleks varem midagi praamiliikluse seiskumisest teadnud, poleks ta sadamasse ootama tulnud.

Just infosulgu nimetas kõige hullemaks ka Hiiumaa piimakarjakasvataja Sulev Matto, kelle eksporti minevad vasikad mandrile viimata jäid ja kelle ettevõttel Hiiumaa Agro tuleb nüüd seetõttu lisakulusid kanda.

Matto arvates oleks kõike seda saanud ära hoida, kui TS Laevad teavitus olnuks parem. Matto püüdis telefonitsi ühendust saada klienditeenindajaga, kuid telefon oli kinni ja tagasi talle ei helistatud. Nii pidi ta kell 10.20 mandril ootavale autojuhile ütlema, et läheb koju tagasi. Kui kell 11 tuli teade, et laev 11.30 väljub, olid vasikad juba tagasi laudas.

Tallinna Sadama kommunikatsioonijuhi Sirle Arro sõnul jagati infot piisavalt, postitusi, et praamiliiklus katkes, tehti nii sotsiaalmeedias lehel praamid.ee kui TS laevad kodulehel. Seda, et ettevõtte infotelefonile keegi ei vastanud ja tagasi ei helistatud, juhtus Arro sõnul ainult üksikute klientidega. “Infoliinil oli suur koormus, aga mingit riket ega probleemi sellega polnud,” kinnitas ta.