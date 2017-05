Inglased väntavad Salme muinaslaevadest dokfilmi: häbilugu oleks mitte kajastada

Telest tuntud Yorki ülikooli arheoloog Tim Sutherland ja lavastaja Jeremy Freeston teevad Salme laevaleiust saate populaarsesse sarja „Medieval Dead“ ehk „Keskaja surnud“, mida näidatakse telekanalil Viasat History.

Teisipäeva pärastlõunal olid Tim Sutherland, Jeremy Freeston ja sarja tehniline toimetaja David Halsted filmimas Salme põhikooli nurga juures, paigas, kust 2010. aastal tuli välja üks muinaslaevadest.

Eestisse jõudis võttemeeskond esmaspäeval ja lahkub reedel. Nii on neil piisavalt aega, et kohtuda Salme leiu uurimisega seotud inimestega, filmida ja koguda detaile, selgitas Sutherland Saarte Häälele.

Salme muinaslaevad avastas Sutherland enda jaoks paar aastat tagasi internetis. “Arutasime Jeremyga ja leidsime, et see on nii fantastiline, et oleks häbilugu seda mitte kajastada,” meenutas ta.