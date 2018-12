Inglihäälse hiinlase jõulutööks on eestlas te depressiooni tõrjumine

Nii kõrgelt ja puhtalt, lausa taevalikult kõlavad selle, mõne päeva pärast kahesaja-aastaseks saava laulu trillerid.

Ka Bo Chan, eeslaulja, on oma hääleulatuselt nimelt kontratenor, mis võrdne naislauljate kontraaldi või metsosoprani häälega. Maakeeli tähendab see mehe häält kui lõokesel.

Lääne-Viru rahval on kindlasti vedanud, et Hongkongist pärit Ka Bo Chan on oma elukohaks valinud veidi enam kui 400 elanikuga Laekvere.