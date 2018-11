INGOMAR VIHMAR: looming toimub siis, kui enda mina kaob

Nüüd ma lähenen neile kuidagi professionaalselt. Tahan nendega tööd teha.

Kui teed midagi, ei saa ennast välistada, ikka mõtled, mida ise tahad. Ja mina mõtlesin, et valin ja pühendume teatritegemisele natuke rohkem. Äkki meil avaneb võimalus uurida mingeid muid asju, mida ma muidu ei ole teatris teinud!?

See on veel päris algus. Ei tea, kuidas läheb.

Mis sind ajendas Tallinna pudrupadade juurest Pärnusse tulema?

See valik oli mulle ka ootamatu. Kui tulin, siis küsiti seda palju. Eks ma midagi mõtlesin välja ja vastasin ka. Ma olin Ugala teatris 10 aastat ja draamateatris ka 10.

Ise mõtlen, et ma ei ole nii tohutu muutuste otsija. Ma olen ennast niimoodi näinud, aga näed, tuleb välja, et see, mida sa endast mõtled, ei pruugi üldse vastata sellele, mis tegelikult on. Olen ikkagi kuskil... Mingis mõttes oli Pärnusse tulemise otsus kerge.

Samas ma ei saa öelda, et too liikumine kerge oleks olnud. See on seotud pere siia tulemisega. Kui sa lähed kodust ära... See ei ole nii, et järgmisel päeval on kõik korras.

Kas sa tahtsid või tahaksid olla hoopis draamateatri peanäitejuht?

Ei, mul ei ole kunagi sellist mõtet pähe tulnud. Aga kui mulle poleks nii palju peale käidud, ega ma oleks siis siia ka tulnud. Kutsujad olid väga järjekindlad. Mind kutsuti mitu korda. Kalju Komissarov kutsus, et tule, tule. (Kalju Komissarov on Ingomari lavakooli õpetaja. – M. M.) Pidime rääkima ja siis tuli ta ise siia kunstiliseks juhiks.

Mulle ei olnud see nii oluline, et tulla iga hinna eest. Kui sain teada, et kohale on konkurss ja ma pean avalduse kirjutama, siis oli tunne, et – kuu peale! Ma ei mõelnud seda niimoodi.

Jah, ja siis kirjutasid ikkagi ka visiooni?

No pidin. Kirjutasin vist neli rida. Ja nõukogu ees pidin rääkima. Selgitama.

Ütlesin, et küll te siis näete. Mida ma ikka ütlen, et ma teen seda ja seda. Ma enamasti seda juttu üldse ei usu, mida ma loen kuskilt kandideerimisest. Mul on väga raske sellist ümmargust mulli ajada. Midagi ma ikkagi rääkisin. Seal, jah, oli mitu loobumiskohta.

Ujud vastuvoolu. Meil on asjad juba ammu nii, et teed projekti, lööd kella ja trummi, vahutad, milline see tuleb, leiad 10 soovitajat. Siis äkki saadki raha ja siis alles hakkab miski sündima?

Mulle – võib-olla teistele samamoodi – on see suhteliselt ebamugav, kui peaksin midagi taolist tegema. Õige on tõesti see, et ma ei saa kuidagi teada, milline on minu lavastatud “Surmatants”, milline ta tuleb. Ma ei saa seda ette öelda.

Lavastajana sa ikkagi pead alustades rohkem teadma kui teised?

Pean ikka. Aga esimene punkt teatrist rääkimise juures on see, et teater on paradokse täis.

Mina siiamaani imestan, kuidas seda saab teatrikoolis õpetada nagu mingit teadust. Sa võid mingisugused väited alati täiesti vabalt oma kogemuse pealt ümber lükata. Kuskil mingeid asju kontrollides saan praegu öelda, et see, mis mulle koolis räägiti, on absoluutselt, täiesti vastupidi.

Too mõni näide.

Koolis öeldakse, et laval kehtib esimese ja teise repliigi seadus.

See, et sa mõtled sellel ajal, kui teine ütleb, ja siis on pausid välistatud. Laval olles saab selle kohe ümber lükata – pausid ei allu seadustele, vaid ainult sinu osategemisele. Sa võid pausi teha seal, kus ise tahad. Võid siis, kui oled täiesti kohal ja adekvaatne. Partner küsib, sa vastad, ja kui tahad teha minutise pausi, siis mitte ükski seadus ei ütle sulle, et seda teha ei tohi.

” Minu jaoks see on nii, et kui mina kaob, siis võib minna kõrgustesse. Kellegi teise jaoks on see võib-olla teistmoodi.

Laval on see jama, kui hakkad reeglite peale mõtlema, sellele, kuidas peab tegema, siis sa lähed ju kohe kohalt minema. Lähed segadusse. Muidugi ei mõtle ka ükski õpetaja seda, et mõtle laval reeglitele. Algtõed peavad olema nii veres, et sellele ei mõtle.

Aga pahatihti on ikkagi nii, et autoriteet, kes sul on, räägib kogu aeg su peas. Ja see tuleb lava peal meelde, kui midagi mängid, ja jälle – see viib sind kohapealt minema. Mängid ja meenub, kuidas õpetaja ütles või karjus – ei kuule! See tuleb meelde ja sellest sekundist piisab, et sa lähed situatsioonist laval välja.

Katkeb lõng, ego tuleb mängu, mina – ja mäng katkeb. Looming toimub siis, kui enda mina kaob.

Seleta.

Ego kaob. Sa lähed mingisse uude kohta ja lased sellel lihtsalt voolata. Sa ei mõtle argisele, et kui etendus lõpeb, lähen lastele järele, ei mõtle hommikusele koosolekule... Minu jaoks see on nii, et kui mina kaob, siis võib minna kõrgustesse. Kellegi teise jaoks on see võib-olla teistmoodi.

Laval olemine on mingis mõttes meditatsioon. Ma ei taha seda kuidagi esoteerikaga siduda, see polegi. Meditatsioon on seesama asi kui see, kes sul peas räägib. See mõttemula vaikib. Laval on samamoodi – su oma mõtted vaikivad ja sa oled selle tegelase sees ja see on midagi muud kui see su enda igapäevane tark mees, kes sind õpetab, kamandab ja kritiseerib.