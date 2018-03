Inimesed on hädas, sest Hiiumaa ja mandri vahel jäävad madala veetaseme tõttu sõidud mitmendat päeva ära. TS Laevad teavitab sõitude toimumisest viimasel hetkel

Esimesed reisid mandri ja Hiiumaa vahel katkestati madala veetaseme tõttu teisipäeva õhtul. Samuti jäid ära kolmapäeva hommikused ning õhtused sõidud. Inimesed saavad praamide sõitmisest teada vaid natuke enne väljumisaega.

"Info tuleb liiga hilja," ütles täna hommikul hiiumaalane Jane. "Minu laps oli eile õigel ajal Tallinna bussijaamas ning infolauast öeldi, et buss läheb, kuid kella seitsmene praam mitte. Mõned minutid enne bussi väljumist tuli siiski teade, et läheb ka praam, kuid kui laps sellest kuulis, sõitis buss juba ära. Nii oli ta kaks õhtut järjest Tallinnas. Hetkel on laps juba Rohukülas, kuid andis alla ning sõidab isa juurde Saaremaale."

Eile päeval sõitsid praamid mõlemal suunal neli korda, kuid kõik eelbroneeringud tühistati ning praamid võtsid elavas järjekorras peale vaid piiratud arvu sõidukeid. TS Laevad palus ülesõiduvõimalust kasutada vaid neil, kelle jaoks see on äärmiselt vajalik.

Laevafirma saab sõitude toimumisest või ärajäämisest teada anda viimasel hetkel. Inimesed ei tea, kas hakata kaugemalt autoga või bussiga sõitma, kuna bussi Tallinnast või Kärdlast väljumise hetkel ei ole teada, kas praam üldse väljub.

"Praegu on kriitilised veel kaks-kolm päeva, kui veetase võib madalal püsida. Kell üks võtavad kaptenid järjekordse otsuse vastu ning kodulehele läheb viimane info üles," teatab hääl TS Laevade infoliinil. "Inimesed ikka helistavad, kõik tahavad sõita. Bussireise tühistatakse, sest nad ei tea, kas praam läheb. Varem aga pole võimalik öelda."

Tänahommikuse esimese reisi ärajäämisest teatati eile õhtul enne viite, kuna TTÜ Mereinstituudi prognooside kohaselt hakkas meretase õhtul langema ning tase pidi madalaks jääma veel tänahommikuste esimeste reiside ajal. Täna ennelõunal anti teada, et ära jäävad reisid vähemalt kuni kella poole kolmeni.

Hiiumaaga ühenduse hoidmiseks korraldab Kihnu Veeteed Saaremaa ja Hiiumaa vahelisi lisareise.

Rukki kanali sügavus ei püsi

Probleeme tekitab 2,5 kilomeetri pikkune Rukki kanal, mida madala veetaseme korral läbida ei saa. Eile sai teatavaks, et veeteede amet tellib mandri ja Hiiumaa laevateel oleva Rukki kanali süvendustööd tänavu suve teisel poolel, kui keskkonnaministeerium on väljastanud selleks vee erikasutusloa. Tegevusteks on raha riigieelarves planeeritud.

Viimati tehti Rukki kanalis traalimistöid 2016. aasta oktoobris, millega saavutati kanali minimaalne sügavus 5,0 meetrit. Traalimine ei andnud soovitud tulemust ja saavutatud sügavus ei püsi, sest hoovused kannavad kanalisse setet.

Uute süvendus- ja hooldustööde käigus on eesmärk saavutada kanali minimaalne sügavus 5,2 meetrit, mis tagaks parvlaevaliikluse mandri ja Hiiumaa vahel ka madala veetaseme korral.

Aivar Viidik rääkis eile ERR raadiouudistele, et lisaks kanali süvendamisele ja setete operatiivsele väljavedamisele oleks vaja automaatselt rakenduvat kriisi reguleerimise plaani.

"Vedaja püüdis küll maanteeametiga koostöös veod läbi Saaremaa suunata, aga siin on ka terve rida muid lahendusi, mis peaksid tõrgete puhul automaatselt rakenduma. See puudutab madalama süvisega lisalaeva toomist Hiiumaa liinile ning lennukite lisareiside tekkimist," ütles Viidik. Ta juhib tähelepanu, et mandri ja Hiiumaa vaheline transpordikorraldus on riigi ülesanne ning ta on veendunud, et riigil on selle parandamiseks võimekus olemas.

"Lennuühenduse lahendamine tipptundide või -päevade teenindamiseks ei ole nii operatiivne," ütles samas saates majandusminister Kadri Simson ning lisas, et harukordseid juhtumeid ei ole võimalik ette näha, et selleks ka ekstra varulaeva rentida. Ta ütleb, et probleemi lahendamiseks hakatakse regulaarselt Rukki kanalit süvendama.

Ettevõtete võimalik majanduslik kahju jääb Simsoni sõnul nende enda kanda, kuid ta toob välja, et mandriga ühenduse hoidmise võimaldamiseks tihendati Saaremaa ja Hiiumaa vahelist praamiliiklust.

Kas jäätee tuleb?

Esmaspäeval suleti Rohuküla-Heltermaa laevateest lõuna pool laevaliiklus, et maanteeamet saaks jäätee rajamiseks ettevalmistusi teha. Maanteeamet uurib lisaks mandri ja Hiiumaa vahele jäätee rajamise võimalusi mandri ja Muhumaa, Hiiumaa ja Saaremaa ning mandri ja Kihnu saare vahele. Maanteeamet annab reede pärastlõunal teada, kas ja kuhu jääteed tulevad.