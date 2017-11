INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Ahvenauim lubas novembri lõpuks külmakraade

Maaleht kogus oktoobri lõpus ilmatarkadelt ennustusi. Vaatame nüüd, kas ennustused on seni vett pidanud ning mida võiks tuua detsember.

Maalehe ilmatark Ilmar Tiismaa Pärnumaalt Lõpe külast uuris oktoobri keskel üht kuklaste pesa. See oli kõrgeks aetud nagu püramiid, tipp veidi koonuses. Mehe sõnul peaks see tähendama, et novembris sajab veel omajagu vihma või lörtsi, ent detsember on juba päris talve moodi ja jõulude eel sajab lumigi maha.

Talve lõpuks ennustab ta lundki päris korralikult. Tuiskab enam jaanuaris, veebruar on rahumeelsem ning erinevalt detsembrist ja jaanuarist võib olla isegi suladeta. Kuigi märtski on veel talvine, siis külmaks ta lähenevat talve ka ei pea.

Maalehe ilmatark Arvo Saidla Raplamaalt Koikse külast oli seda meelt, et peaaegu novembri lõpuni hoiab termomeeter nulli lähedale, mõni kraad sellest alla- või ülespoole. Kui mardipäeval tuul vesikaarest puhuma peaks, võib kuu keskel isegi kümmekond soojakraadi välja pigistada.

Jõulud kõigi meelest valged

Detsember jätkab eelkäija vaimus, enamasti on paar-kolm kraadi külma ja vahel sajab lörtsi või märga lund, kuid ta ei usu, et detsembriski korralik paks lumi maha sajaks. Ent jõulud mustad ka pole, mingi valge kirme on ikka maas, Ida-Eestis kindlasti, lisab Saidla.

„Hiline, ligemale kuu pärast sügisest pööripäeva äike tähendab pikalt sooja sügist,“ ennustas oktoobris äikest näinud Einar Laretei. Ilma jahenemist nägi ta tulemas alles novembri lõpu poole, mil läheb uuesti külmaks ja sajab lundki.

„Ahvena uime järgi ennustades peaks siis üsna järsku külmenema, arvan, et kuni kümne miinuskraadini, samas pole ma kindel, kas ka lumi siis maha jääb,“ arutles Laretei novembri lõpu ilma üle.

Ta uskus, et püsiv lumi sajab tema kodukandis Alatskivil maha detsembri keskpaigaks. Jõulud tulevat valged ja üsna pehme külmaga.

