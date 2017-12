INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Kehvad ilmaolud ei lase jahimeestel hunte küttida

4. detsembri seisuga on keskkonnaameti andmetel käimasoleval jahihooajal kütitud 10 hunti, kellest kolm tabati erilubade alusel. Lisaks on liikluses sel aastal hukkunud neli hunti.

Tänavusel hundijahihooajal on lubatud küttida 74 hunti, kuid senine vähene küttimisaktiivsus on tingitud ilmastikuoludest - need ei võimalda efektiivselt hundijahti pidada.

Maaleht hoiab lugejaid huntide küttimisega kursis ning värskendab interaktiivset kaarti, kuhu on kantud lammaste arv, küttimismahud ja kütitud huntide arv maakondade kaupa:

Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini.