INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Selline on välja näinud Rakvere omalaadne jõulukuusk 2013 - 2017

Juba viiendat aastat jutti käib Rakvere linna nii Eesti kui ilma kaardile kandmine isemoodi kuuse abil. Täna, esimesel advendil, saab püsti järgmine linnakunstnik Teet Suure loodud kuusepuu.

Neli aastat viiest on kuusk sündinud Rakvere ametikooli õppurite ja õpetaja Raiko Kaasiku käe all. Fotod nende loomest on Eestit ja Rakveret tutvustades maailmale mitu tiiru peale teinud, juhtivate meediaväljaannete külgi täitnud, viimastel aastatel ka kas maailma kümne või kahekümne ühe kõige vahvama jõulupuu hulka pääsenud.

Eriliste kuuskede pelgureil on tänavu Rakveres hea aasta. Nimelt otsustati linnas avalikku paika, kiriku ligidusse püsti panna ka traditsiooniline jõulukuusk, et igaüks saaks siis endale sobivast kuusest rõõmu tunda. Tänavu ilmestavad Rakvere jõuluaega ka ligi poolsada jõuluvana, kes oma arvult juba 17. ülemaalise konverentsi raames saabuvad Kadrinast 1. advendil Rakveret uudistama.