INTERAKTIIVNE KAART | Homme saab teoks see, mida täna vaid kaardilt näeb

Homme, 15. oktoobril pärast seda, kui valimisjaoskonnad uksed sulgevad, on Eestis senise 183 valla ja 30 omavalitsusliku linna asemel pelgalt 64 valda ja 15 linna.

Maalehe ajakirjanik Ivar Soopan külastas nädala algul Harjumaal Rummus valimisjaoskonda ja vestles seal töömehetunkedes ja sirge seljaga Padise valla mees Jüriga. Muu hulgas rääkisid nad ka haldusreformist.

/.../

"Nüüd tehti see haldusreform, mis noh, ma arvan, et ka ei ole õigesti lahendatud.”

“Mis seal valesti on?”

“Haldusreform peaks olema selline, et mina kui kodanik tunneks, et minu heaolu läheb paremaks, teenused või kogu see asi muutuks kättesaadavamaks, kvaliteetsemaks, aga ma ei ole aru saanud ühestki asjast praegu, mis paremaks läheks. Ei tule mulle pank lähemale, ei tule mulle postkontor lähemale, ei kiirabi, ei pääste, ei politsei. Mida ma siis veel riigilt tahan? Eesti on ju mastaapidelt nii väike, et see ongi nagu huvitav, kuidas meil kõik nii kauge tundub. Võiks lähemal olla.”

/.../

Hea lugeja, kuidas sina tunned - kas hiirega üle kaardi libistades, omavalitsuste piiride muutumist vaadates ning sellele protsessile mõeldes sinu heaolu muutub? Kui jah, siis millises suunas? Või haldusreform sinu jaoks midagi sellist, millega sa oma pead ei vaeva?

Pisut fakte Eesti pindlalt suurimaks linnaks saab 855 ruutkilomeetriga Pärnu. Pealinna tiitlit kandev Tallinn jääb maha tervelt 700 ruutkilomeetiga.

Alla 5000 elanikuga omavalitsusi jääb alles 11. Seda lisaks saarelistele valdadele, nagu Muhu, Kihnu, Ruhnu ja Vormsi.

Muutuvad ka maakondade piirid – praegused Lihula ja Hanila vallad lähevad Koonga ja Varblaga Läänerannaks ühinedes Läänemaa alt Pärnu maakonna alla. Ja kuna tekkiv Setomaa vald hakkab olema Võrumaa koosseisus, kahaneb ka Põlva maakond.