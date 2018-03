INTERAKTIIVNE KAART | Kust tulevad meie parimad sportlased?

Eesti aasta sportlasi on valitud aastast 1955 (naisi eraldi alates aastast 1967). Kaardilt näed, kus möödus nende lapsepõlv. Mõnedel juhtudel on sünnikoha asemel kodukohana märgitud kasvamise ja kooliskäimise koht, sest just see aeg on tema sportlaseks kujunemisel suure tõenäosusega määravaks kujunenud. Kliki kaardil ja vaata!

OLÜMPIASANGARI VALMISTAMINE KODUSTES KÜLATINGIMUSTES



Tervislikku tugevat talutoitu saastevabas piirkonnas. Tervet, tugevat, hoolivat külaühiskonda. Tublilt maatööd igale lapsele, näpud olgu mullas. Väheste ahvatlustega alevikku. Väikest vinget kooli, kus õpetajail aega iga õpilase jaoks. Rohkelt võimalusi kõikvõimalikeks võistlusteks. Tarka keskendumist olulisele, mitte totrustele. Ülisuurt ja pidevat perekonna toetust. Vahvat ja innustunud spordifanaatikut, kes paneb kogu küla oma alast vaimustuma. 1% andekust, 2% ülitugevat tahet ja 97% tööd. Seda kõike tuleb segada, doseerida, kasta ja küpsetada 20 aastat jutti, väetades usu ja innukusega.



Allikas: Adavere rahvalt kogutud kuldne tarkus

