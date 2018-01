INTERAKTIIVNE KAART | Millises maakonnas on kõige rohkem hunte kütitud?

Möödunud nädalal avasid hundijahi Harju- ja Hiiumaa jahimehed. 15. jaanuari seisuga on Eestis kütitud 37 hunti, nendest kolm Eesti Jahimeeste Seltsi teatel erilubade alusel.

9. jaanuaril kütiti Kõue jahipiirkonnas emane hunt. Nädala jooksul kütiti ka teine loom. 11. jaanuaril tabasid Hiiumaa jahimehed samuti ühe emashundi, kes saadi kätte Käina jahialadelt. Veel kütiti nädala jooksul üks hunt Järva- ja Saaremaalt.

Sel jahihooajal on tabatud kütitud isenditest juba üheksa kärntõves hunti. Kütitud isendite seast on kärntõve leitud nii Viljandi-, Lääne-Viru-, Saare- kui ka Järvamaalt.

Kärntõbi on huntide puhul järjest suuremaks probleemiks. Kui aastatel 2011–2015 võis kärntõve levikus hundi populatsioonis märgata tsüklilisust, siis 2016. aastast on see olnud kõrge. Ligi 30% kütitud huntidest olid kärntõve tunnustega, mis on läbi aastate kõige kõrgem näitaja.

Keskkonnaamet suurendas 10. jaanuaril hundi küttimise mahtu nelja isendi võrra, lube sai juurde Võrumaa. Sellega loetakse jahihooaja küttimismahuks 77 hunti.

Hundijahihooaeg algas novembriga ja kestab veebruari lõpuni.

Vaata graafikust, kus kui palju hunte on kütitud: