INTERAKTIIVNE KAART | Vaata, kui palju suuremate omavalitsuste juhid palka saavad

Suurema omavalitsuse juhid on väärt ka rohkem tasu saama, selgub kohalike valimiste järgsest elust. Linnapea ja vallavanema kohti on nüüd Eestis vähem, ent tüüpiliselt on nad paremini makstud.

Möödunud aastal valimiste eel oli Eestis kokku 282 omavalitsusjuhti ja -ametnikku, kelle põhipalk oli 2000 eurot või suurem. Põhipalga arvestuses oli kõige enam teeniv omavalitsusjuht toona Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo – ta sai 5288 eurot ja 40 senti kuus. Linnapea kohusetäitja Taavi Aas pälvis meedias enne valimisi kriitikat selle eest, et tema üpris kõrget sissetulekut täiendasid veel kopsakad nõukogudes osalemise tasud ja ta teenis tegelikult Kallostki rohkem. Nüüdsete omavalitsuste kohta võrreldavat ülevaadet veel saadaval ei ole, kuid teadaolevate näidete varal on suund selge: hulk linnu-valdu asusid oma juhtide palka kasvatama.