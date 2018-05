INTERAKTIIVNE LILLEGRAAFIK | Vaata, millise teekonna teeb läbi emadepäevaroos

Kui osta Eestist lillepoest klassikaline õitest ja rohematerjalist kimp, võib väita küll, et see on piltlikult öeldes käinud ümber maailma.

Nii võivad Eestis müüdavad tulbid olla pärit Hollandist, Itaaliast või ka Portugalist. Roosid aga hoopiski Keeniast. “Tänu sellele, et maakera on ümmargune, võib jõuluks alati ka kvaliteetseid maikellukesi saada,” märgib Leeri lillesalongi omanik Marek Jakobi. Iseasi muidugi, kui palju nende eest tuleb kukrut kergendada. Eestist pärit lõikelilli nimetab Jakobi luksuseks, mida keegi endale lubada ei saa, sest meil pole sellist mastaapset lillekasvatust. Vaata graafikult, kuidas need Eestisse jõuavad.