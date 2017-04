Invatakso vedaja Ants Väärsi sai riikliku tunnustuse

Peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Mihhail Korb andsid 12. aprillil Stenbocki majas toimunud tänuüritusel üle neli regionaalarengu auhinda, millest üks läks Põlvamaa abistajale Ants Väärsile invatakso teenuse osutamise eest abivajajatele ilma kasumi teenimise eesmärgita.

Ants ise ütles, et üllatus oli suur, kui ta valitsuse tunnustusest kuulis, ja ta ei suutnud seda lausa uskudagi. Ta kinnitas, et poleks üksi nii kaugele jõudnud, kui poleks Mediamarketingi loojat ja omanikku Monika Kuzminad, agentuuri meeskonda ning see on tunnustus ka neile.

"Kui Monika helistas, pidasin auto kinni, et tahan seda üllatust täpsemalt kuulda," rääkis Ants. Tema sõnul on sellise tunnustuse puhul hea see, et inimesed saavad teada, et on olemas üks mees, kes haigeid inimesi aitab. "Ma olen nõus neid aitama niipalju, kui suudan," lisas ta. Peaministrilt saadud klaasist Regionaalmaasikale lubas Ants leida väärika koha, kuhu ta paneb ka Põlva vallalt oma abistava tegevuse eest saadud vaasi.

Mis aga puutub uude invataksosse, siis kinnitas Väärsi, et vanade autodega võrreldes on see nagu öö ja päev, sest inimesi saab sisse tõsta ratastooli ja kanderaamiga ning tõstukiga tõstab ta ka neid inimesi peale, kellel on raske astmeid pidi bussi siseneda. "Mõni inimene on öelnud, et selles autos sõites läheb tervis kohe paremaks," rääkis Ants. "Ma ütlen ikka naljatamisi, et teeme siis ühe ringi niisama, arsti juurde ei lähegi, aga jutt jääb ikka nii, et näitame ennast arstile ka."

Väljapaistva regionaalvaldkonna tegevuse eest said auhinna veel ka Rõngu Pagar, AS Konesko ja Maaelufestival Sõmerul. "Kõik regionaalmaasika laureaadid väärivad suurt tunnustust ja on eeskujuks meile kõigile," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. "Need inimesed ja organisatsioonid, kes panustavad nii suure teotahtega oma piirkonna arengusse, on meie regionaalpoliitika alustaladeks."