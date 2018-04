IRONMANi peakorraldaja selgitab, miks maksab ühepäevasel spordiüritusel osalemine rohkem kui mõne inimese kuupalk

Eeloleval suvel toimub Eestis kaks rahvusvahelisse IRONMANi sarja kuuluvat triatloni, millele hoolimata küllalt kõrgetest stardimaksudest – IRONMAN Tallinnale 26. aprillil näiteks 560 eurot – on registreerunud juba tuhandeid inimesi. Maaleht uuris, miks neil võistlustel osalemine nii kallis on.

„Eesti triatlonikalendris on väga erineva pikkusega ning hinnaga võistlusi,“ ütleb peakorraldaja, triatleet Ain-Alar Juhanson algatuseks ning selgitab, et triatlon esitab erinevalt paljudest teistest spordialadest korraldajatele hulgaliselt täiendavaid nõudeid, millega kaasnevad ka märkimisväärsed kulud.

Tegemist on kolmest alast koosneva spordialaga ning kõrged standardid ja turvalisusenõuded mõjutavad võistluste korraldust kokkuvõttes palju enam, kui tegu oleks eraldi ujumise, rattasõidu ja jooksuvõistlustega.

„Näiteks ujumidistantsi turvamine avavees peab toimuma Ironmani sarja nõuetele vastavalt, ette on nähtud teatud arv vetelpäästjaid. See on väga suur töö, kuid kõigi osalejate tervise ja turvalisuse huvides siiski väga oluline. Või siis rattatrass, mis täispika triatloni puhul on 180 km. Kogu trass tuleb turvata, et teha sõit osalejatele võimalikult ohutuks,“ räägib Ain-Alar Juhanson suurtest korralduskuludest.

MÕNED NÄITED, MILLE PEALE KORRALDAJATEL SUUR HULK RAHA JA TÖÖTUNDE KULUB: Ujumise, rattasõidu ja jooksuraja ning võistluskeskuse ja vahetusalade väljaehitamine, turvamine jm on väga suur ning kompleksne kulu.

2000 vabatahtliku toitlustuse ja töö korraldusega seonduv vajab samuti väga palju ressursse.

Selleks, et esmakordselt toimuvast Ironman Tallinn võistlusest saaks osa veelgi enam triatloniharrastajaid ja tippvõistlejaid, tehakse 17 tundi otseülekandeid, mis jõuavad ligi poole miljoni online-vaatajani maailmas. Nii on see Ironmani võistlustel tavaks.

Lisaks osalustasudest laekuvale rahale on väga oluline koostöö riigi ja Tallinna linnaga, erinevate toetajate ja sponsorite panus, kelleta nii suurt spordisündmust ei ole võimalik korraldada.

Võistluse kümne peakorraldaja töömaht on tuhandeid tunde aastas. Kogu korraldusmeeskonna töömahtu väga raske kokku arvutada, sest tuhanded vabatahtlikud ja valdkonnajuhid, erinevate partnerorganisatsioonide ja sponsorite esindajad panustavad mitmel moel, et Ironmani suurvõistlused teoks saaks teoks.

Auhinnafond on võistlustel vaid elukutselistele triatleetidele. Kõik osalejad erinevatel Ironmani võistlustel saavad aga hindamatu kogemuse lõpetajana, lõpetaja medali ja meened, toitlustuse, kontserdi.

Tegemist on rahvusvaheliselt kõige tuntuma triatlonisarja võistlustega, mille korraldamisele turvalisuse ja ka muu osas kehtivad ülikõrged nõuetega.

„Sestap on IRONMANI sarja triatlonide osalustasud Saksamaal või mõnes teiseski riigis veelgi kallimad kui meil. Kuigi osalemistasu suurus pole mitte igal pool ühesugune, teatud erisused on neis olemas, on nõuded korralduslikes standardites vaatamata hinnaerinevustele ühesugused,“ viitab Juhanson.

Eestis kaks Ironmani

IRONMANi sarja triatlonid Eestis toimuvad tänavu 16. juunil Otepääl (poolpikk triatlon - 1,9 km ujumist, 90 km rattasõitu, 21,1 km jooksu) ja 4. augustil Tallinnas (täispikk triatlon 3,8 km ujumist, 180 km ratast, 42,2 km jooksu).

Otepää poolpikk triatlon 2017. Foto: Krista Mikk

Väga oluline on nende suurürituste puhul Juhansoni sõnul see, et lisaks põhidistantsile toimuvad mõlemas paigas ka lastevõistlused, heategevusjooks, lühitriatlon ning palju muud. Tippatleetide kõrval saavad osaleda nii nende kaaslased kui harrastusportlased.

„Rahvusvaheline osaleja reisib reeglina koos perega või spordiklubikaaslastega, mistõttu ongi näiteks Tallinnas tegu peaaegu nädala vältava spordifestivaliga,“ ütleb Juhanson, kes ka ise oma sportlaskärjääri jooksul paljudel sellistel võistlustel osalenud.

Nii Otepääl kui ka Tallinnas toimuvad triatlonifestivalide raames rahvatriatlonid Telia 4:18:4 distantsidel, kus tuleb läbida kümnendik täispikast triatlonist: 400 m ujudes, 18 km rattaga ning 4 km joostes.

Tartu lastetriatlon. Foto: Jassu Hertsmann

„See on jõukohane paljudele ning registreerimistasu on distantsile vaid 39 eurot,“ selgitab Juhanson.

Tuntud naised rajal

Lustlikult ja hea enesetundega lähevad just Telia distantsi läbima paljudele eestimaalastele teleekraanilt ja kontserdilavadelt tuntud naised Annely Adermann ning Kaire Vilgats.

Vilgatsi sõnul on triatlon tema silmis seni olnud midagi sellist, mida ta poleks eales osanud iseendaga seostada. Kõige keerulisem olevat ujumine, sest kogemust napib.

„Kuna võimalus rahvatriatloni näol tekkis, siis mõtlesimegi Annelyga, miks mitte proovida! Meie eesmärk pole minna kes-teab-mis rekordit püstitama, vaid püüame distantsi läbi teha jõukohases tempos – et suudaks omavahel suhelda, möödujaid ergutada ning täiesti kindlalt ka viisijupi üles võtta! Me läheme asja võtma lustiga, mis võikski olla ühe tavalise eestlase triatlonil osalemise eesmärk,“ ütleb Vilgats.

Foto: Telia Eesti

Eelnevalt saavad nad siiski Ain-Alar Juhansonilt juhiseid ja näpunäiteid – näiteks et ujumise, mis toimub horisontaalasendis, lõppedes tuleb lasta südametegevusel rahuneda, enne kui ratta juurde tormata, et vertikaalasendis väntama hakata. Juhanson jagab neile muidki nippe, mida triatlonil esmakordselt osalev inimene ei tea.

Tallinnas toimuval täispikal IRONMANil lubatakse starti 2000 võistlejat. 70 protsenti kohtadest on Ain-Alar Juhansoni sõnul juba täis. Tullakse Venemaalt, Soomest, Suurbritanniast, Iirimaalt, Eestis – 55 riigist. 80 protsenti osalejatest on välismaalased.

Osaleda on võimalik nii individuaalselt kui ka võistkonnana, kus alad on jaotatud võistkonnaliikmete vahel. Suur hulk võistkondi on samuti rahvusvahelised.