Isamaalased kirjas Walmartile: eemaldage koheselt müügilt nõukogude sümboolikaga riided

Walmarti direktoritele Mike Duke'le ja Doug McMillonile adresseeritud kirjale on lisaks isamaalastele alla kirjutanud kaks europarlamendi liiget Lätist ning neli Leedu parlamendi liiget.

"Soovime avaldada sügavaimat muret seoses Nõukogude totalitaarse režiimi sümboleid kasutavate toodete ebasobiliku müügiga walmart.com veebilehel. Esemetel kujutatakse erinevates kombinatsioonides sirpi ja vasarat, viisnurka ning tähti CCCP (Venekeelne lühend Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidule ehk Nõukogude totalitaarsele impeeriumile).

On üdini pettumustvalmistav, et maailma ning USA suurim jaemüüja Walmart Inc. ei tunnusta ega austa miljoneid eri rahvustest inimesi, kes langesid nõukogude totalitaarse režiimi ohvriteks: vanuritest ja lastest küüditatuid, poliitilisi vange, dissidente, vastuliikumises osalenuid ning kõiki, kes kaotasid oma elu, tervise või pereliikme Gulagis või teiste repressioonide tõttu. See võib teha haiget ka laialdasele USAs elavale diasporaale põgenikest, kes pagesid okupatsiooni ja repressioonide eest oma rahvusriikides.

Eesti, Läti, Leedu ja hulk teisi riike olid Nõukogude Liidu poolt pool sajandit okupeeritud ning nüüd on Nõukogude sümbolid neis keelatud, nii nagu ka natsisimi, teise totalitaarse režiimi, sümbolid.