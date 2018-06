Isegi Soome uued looduskaitseseadused ei suuda piisavalt kaitsta lendoravat

Oulu ja Helsingi ülikoolis läbiviidud uuring võrdles lendoravate elupaigaks vajalikke tingimusi Soome seadusaaktides kirjapanduga ning leidis, et hiljuti muudetud looduskaitse- ja metsaseadus ei kaitse lendorava elupaigaks sobivaid vanu metsi piisavalt hästi.

"Lendorava elukeskkonna säilitamine hoiab alles mitmekülgset ökosüsteemi kogu oma terviklikkuses," ütleb Ralf Wistbacka, Oulu ülikooli doktorant.

Aladel, kus majandatakse intensiivselt okasmetsi, on suur oht loodusliku mitmekesisuse vähenemiseks. Soomes avaldatud värske uuring keskendus lendoravale, kes on lageraiel põhineva metsamajanduse tõttu kannatavate liikide tüüpiline näide. Euroopa Liidu aladel kohtab lendoravat vaid Soomes ja Eestis.

Seadusandlus kui looduskaitse üks viise

Seadusandlus on loodushoiu üks peamiseid vahendeid. Selleks, et seadused oleksid efektiivsed ning üldtunnustatud, peavad need tuginema teaduslikele tõenditele. Eriti oluline on see keskkonnaalaste õigusaktide puhul nagu Soome looduskaitse- ja metsaseadus, mis reguleerivad ning piiravad erametsade majandamist.

Hiljutine uuring hindas seadusandlikke piiranguid, mille eesmärk on lendorava elupaikade säilitamine. Lendoravad elavad peamiselt vanades metsades, mida ohustab ulatuslik lageraie.