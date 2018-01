Itaalias on suur osa põllumajandusest maffia kontrolli all

Itaalia lõunaosas on maffia kontrolli all suur osa toiduainete tootmisest ja turustamisest. Töölisi peetakse hirmu all, veetakse odavalt prügi põllu peale, saastunud põldudel kasvatatakse põllusaadusi ning odavat kaupa müüakse kvaliteetse pähe.

Itaallased kutsuvad kujunenud olukorda agromaffiaks ning ebaseaduslik valdkond kasvas 2016. aastal eelneva aastaga võrreldes 30 protsenti. Eurispese ja Observatory Foundationi uuringu kohaselt on maffia kontrolli alla kuuluvate ettevõtete aastakäive vähemalt 21,8 miljardit eurot.

Kõige mõjuvõimsamad grupeeringud on rikkaliku tuluga toidutootmise omavahel valdkonniti või piirkonniti ära jaotanud.

Politsei avastused annavad maffia haarde ulatusest vaid aimu. Kahe aasta eest konfiskeeris Itaalia politsei 7000 tonni võltsitud oliiviõli. Esimese pressi neitsioliiviõli nime all müüdav kaup oli tegelikult Süüriast, Marokost, Tuneesiast ja Türgist kokku veetud jääkõli, mida oli parema lõhna ja välimuse saamiseks kemikaalidega töödeldud ning pisukese parema õliga segatud. Kraam oli mõeldud edasimüügiks USAsse.

20 aastat Itaalias elanud ning teemat uuriva ajakirjaniku Tom Muelleri sõnul ei kvalifitseeru pool Itaaliast müüdavast neitsioliiviõlist selleks, mis sildil kirjas on. Mujal maailmas olla kvaliteetse õli nime all müüdava kehva oliiviõli protsent ainult suurem.

Samuti konfiskeeriti näiteks 159 000 liitrit odavat veini, mille sulid plaanisid sildistada kui kvaliteetse Brunello Di Montalcino ning selle pealt mitu miljonit eurot vahelt teenida.

Ühtekokku konfiskeerib Itaalia politsei igal aastal ligikaudu 30 000 tonni kehva kvaliteedi või lahustite ning mürkidega saastunud toitu.

Prügi odavalt põldude vahel

Üle 30 aasta on erinevad firmad lasknud oma prügi ära viia pealtnäha korralikel firmadel, mis pakuvad prügi äraveoks häid hindu. Tegelikult peab neid firmasid kohalik maffia Camorra. Kehvas majanduslikus olukorras ettevõtetele võib mitu korda odavam ebaseaduslik prügivedu olla ellujäämiseks vajalik õlekõrs.

Kunagi oli Napolit ümbritsev Campania maakond hea koht viinamarjade, õunade, virsikute ja mandlite kasvatamiseks, kuid viimastel aastakümnetel on põllumeeste olukord järjest kehvem just ümberringi ladustatava mürgise prügi tõttu, mille hunnikud alalõpmata põlevad.

Kui põllumeeste tulud vähenesid, siis hakkasid nad oma maad maffiale kuuluvatele ettevõtetele müüma või rentima. Saadud tulu eest said nad oma majapidamist vee peal hoida ning jõmmid lubasid valelikult, et prügi on ohutu.

Ebaseaduslikud ettevõtted võltsivad prügi koostist kirjeldavaid pabereid ja jätavad jäätmed lihtsalt kõikvõimalikesse kohtadesse tekkinud väikestesse prügilatesse maha nii, et paberil näiks kõik korrektne ja prügiettevõtjaid oleks raske süüdi mõista.

Itaalia terviseinstituut on leidnud, et kohalike viljade ja mürgise prügisuitsu tõttu on piirkonnas palju rohkem sünnidefekte, leukeemiat, vähki ja teisi haiguseid. Nüüd peetakse kogu Campania piirkonna toodangut maasikatest tomatite ja mozzarella-juustust õunadeni saastunuks.

Kuna keegi Itaalias enam Campania tooteid vabatahtlikult ei osta, siis antakse toodang üle mustale turule. Maffia jaoks on lihtne saastunud piirkonna kraam ohutu kraamiga segada ning iseenda kontrolli all olevates kauplustes edasi müüa. Hulgimüüjad saavad jällegi hästi teenida, müües kraami muu kandi toidu pähe, lisades juurde vaid sildi "Pole Campaniast".

Migrandid töötavad orjadena

Itaalia agromaffia kasutab põllutöödel lihttöölisi, kes töötavad orjadena väga kehvades tingimustes. Tööliste õiguste eest seisvas ametiühingus FLAI-CGIL töötava professori Jean-Rene Bilongo teatel on sellisele tööle võetud just migrante, kes on maffiale näiteks riiki sissevedamise eest raha võlgu.

Mustalt töötajaid leiab üle kogu Itaalia nii tomati- kui oliiviistandustes ja parimates veiniaedades. Võla tagasimaksmiseks peavad migrandid töötama väga väikese palga eest, väga pikkade tööpäevade, ilma puhkepäevadeta ja vägivalla ähvardusel

Möödunud aastal vahistati kaks inimest, kelle heaks töötas 35 rumeenlast, kes teenisid tunnis 1,5 eurot ning töötasid 17 tundi päevas ilma vabade päevadeta. Töölised olid majutatud kehvadesse ruumidesse, kus puudus tualett ning iga nurina peale anti peksa.

Kohv on uus räkit

Hetkel on Itaalias kohtu all 50liikmeline jõuk Napoli gängimehi, kes sundisid kohvikuid ainult nende brändi kohvi ostma. Üks teine jõuk sundis baaride omanikke ostma neilt vähemalt 20 000 euro eest kohvi, vastasel korral võetakse kohvik lihtsalt üle. Karistuse hirmus ollakse pättidega ka nõus ning kasumist läheb enamik maffia kätte.

"Politseil on sellisel juhul väljapressimist raske tõestada – raha keegi üle ei anna, ostetakse vaid kohvi," sõnas prokurör Nicola Gratteri. "Võidakse arvata, et see on vaid kohv, aga Calabria piirkonnas on tuhandeid baare. See on sama hea, kui sundida Londonis igal kala ja kartuleid pakkuval putkal oma tursk bosside käest osta."

Kuigi agromaffia osakaal suureneb, teeb oma tööd nende laiade kombitsate piiramisel ka politsei. Lisaks mõningate ninameeste kinnipanemisele on loodud ühistu Libera Terra (Vaba maa), kellele antakse üle maffialt konfiskeeritud maad. Ühistu toodab neil hektaritel näiteks veini ning "maffiavaba kaup" olla Itaalias hea müügiargument.

Allikad: Medium, AP, Vice, CBS