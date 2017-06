Itaallane peab Hiiu saart õnnistatud paigaks

Itaalia insener ja joogaõpetaja Max Romano rääkis Hiiu Lehele loo, kuidas leidis siit nii armastuse kui rahu.

Max Romano käis Hiiumaal esimest korda aasta tagasi. “Oli veel talv ja sadas lund. Rentisin Tallinnast auto ja sõitsin Hiiumaale oma naise juurde,” meenutab ta.

Tema abikaasa elas tollal tegelikult mandril, kuid saare püsielanik on Maxi ämm Mall, kelle perel on maja Hirmuste külas.

Sellest esimesest käigust alates on Max saarel käinud viis-kuus korda. Nendest kordadest kõige meeldejäävam oli üks septembrihommik Ristna rannas eelmisel sügisel, kui Max Romano ja Kadri Põlluveer abiellusid.

“Oli imekaunis hommik, päike just tõusis, taevas oli sinine ja meri vaikne,” kirjeldas ta mererannas aset leidnud erilist sündmust.

Max rääkis, et tema lähi­sugulased Hiiumaal käinud ei ole, kuid ta on neile kirjeldanud saart kui üsna metsikut paika, kus saab käia metsas, kohata metsloomi, kuid samal ajal on ka meri kogu aeg lähedal. “See saar on nagu loodud inimestele, kes otsivad vaikust ja rahu, soovivad mediteerida ja elu üle järele mõelda,” ütleb Max.